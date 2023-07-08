- Эта информация не соответствует действительности. Период переходов всегда сопровождается большим количеством слухов и вбросов. Клуб не планирует расставаться с Жемалетдиновым и Миранчуком. Оба являются важными игроками команды, - приводит комментарий Загуменнова "Матч ТВ".
Вчера в СМИ появились сведениям, что российские атакующий хавбек Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов, защищающие цвета "Локомотива", могут перебраться в ЦСКА. Оба футболисты являются выпускниками академии железнодорожников. Антон поучаствовал в красно-зеленой майке 179 поединков, в них он сумел записать в свой актив 43 забитых мяча и 27 ассистентских действий. На счету Рифата 18 голов и 24 голевых паса в 129 встречах за столичный коллектив. Трудовые договоры россиян со свое родной командой рассчитаны до июня 2024 года.
Ранее наставник ЦСКА Владимир Федотов публично заявлял о необходимости трансферов. "Локомотив" и ЦСКА продолжают подготовку к старту нового сезона. Для армейцев он стартует раньше. Дружина Владимира Федотова сразится с чемпионом страны "Зенитом" из Санкт-Петербурга за Суперкубок. Для коллектива Михаила Галактионова сезон начнется игрой с "Рубином" Рашида Рахимова в рамках 1-го тура РПЛ.
"Локомотив" – о возможном переходе Миранчука и Жемалетдинова в ЦСКА: эта информация не соответствует действительности
Глава пресс-службы "Локомотива" Артем Загуменнов высказался по поводу информации о том, что Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов могут перебраться в ЦСКА.
Фото: РПЛ