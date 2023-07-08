— Вчера весь день писали, что Медина в "Спартаке"? Ну, раз написали, значит Медина в "Спартаке". Я не видел и всех формальностей не знаю, но раз пресса пишет, у нас многие с чьего-то посыла знают, что это уже произошло, поэтому будем доверять им, что Медина в "Спартаке". Медина внес хороший вклад в завоевание серебряных медалей, Кубка России. Мы не можем это проигнорировать. Он член нашей команды. Пока мы не увидели официального подтверждения контракта, где он подписывается в майке "Спартака". Поэтому он с нами и получит свою медаль, заработанную потом и кровью, – передает слова Федотова "Матч ТВ".
Накануне, 8 июля 2023 года, в СМИ стала распространяться информация о том, что полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина в летнее трансферное окно покинет стан "армейцев" и сменит свою клубную прописку. При этом, по сведениям различных источников, в том числе статусного инсайдера Ивана Карпова, следующим клубом парагвайского игрока может стать столичный "Спартак". По слухам, красно-белые планируют подписать Медину, выплатив за него порядка 7 миллионов евро. Отмечалось, что южноамериканцу из ЦСКА спартаковцы готовы предоставить соглашение, по которому его заработная плата составит 1,6 млн евро.
26-летний Хесус Медина является футболистом московского ЦСКА с января 2022 года. Парагваец перешел в стан "армейцев" на правах свободного агента. Его действующее соглашение с красно-синими рассчитано до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость южноамериканца в 7 миллионов евро.
Федотов – на вопрос об уходе Медины из ЦСКА: ну, раз вчера об этом писали, значит он в "Спартаке"
Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал на слухи о том, что полузащитник его команды Хесус Медина может перейти в столичный "Спартак".
Фото: РИА Новости