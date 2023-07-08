- Я уже привык выходить и так, и так. Главное — максимально эффективно использовать игровое время. Правда, в прошлом году про нас с Матео Кассьеррой в команде шутили — кто выходит в старте, тот не забивает (улыбается). Мол, может, вы уже сами хотите на скамейке начинать? – приводит комментарий Сергеева "Матч ТВ".
В завершившемся сезоне российский центрфорвард Иван Сергеев, надевший сине-бело-голубую майку в 2022 году, сумел записать на свой счет 14 голов в 34 играх во всех соревнованиях. Также Иван отметился 6 ассистентскими действиями. Примечательно, что 8 мячей россиянин забил после выходов на замену. Именно точное попадание Сергеева на 91-й минуте в игре со "Спартаком" (3:2) принесло петербуржцам золотые медали российского первенства.
Конкурент Сергеева колумбиец Матео Кассьерра смог забить только 2 гола в РПЛ. Отметим, что иностранец также поражал ворота соперников после выходов на замену. На счету Кассьерры 1 гол в Суперкубке и 3 в Кубке России. Всего Матео провел в минувшем сезоне 34 встреч. Уже совсем скоро дружина Сергея Семака сразится с ЦСКА в Суперкубке.
Нападающий "Зенита" Сергеев: про нас с Кассьеррой шутили – кто выходит в старте, тот не забивает
Российский футболист "Зенита" Иван Сергеев высказался по поводу эффективных выходов на замену.
Фото: РИА Новости