- Я был удивлен. Во?первых, потому что Марио ассоциировался с ЦСКА, никогда не слышал в кулуарах, что мы хотим или у нас есть возможность его взять. Мне звонят из другого клуба, спрашивают: "Это правда?" Я не знал, сказал: "Нет, вранье". Оказалось, правда. Если он будет играть, как в ЦСКА, поможет "Зениту", - приводит комментарий Аршавина "Матч ТВ".
На этой неделе многие авторитетные источники сообщили о том, что "Зенит" из Санкт-Петербурга усилит свой состав бразильским фланговым защитником Марио Фернандесом. 10 июля футболист должен прибыть в расположение чемпиона России и подписать трудовой договор, который будет рассчитан на 2 года с возможностью пролонгации еще на 1 сезон. Решение Марио перебраться в "Зенит" вызвало гневную реакцию у болельщиков армейского клуба.
Примечательно, что ЦСКА также хотел видеть в своей команде Фернандеса, но сделка не состоялась. Бразилец отыграл в стане красно-синего коллектива 10 лет. В составе столичного клуба Марио трижды поднимал над головой чемпионский титул, 1 раз завоевывал Кубок России и дважды побеждал в Суперкубке. Футболист покинул Москву в 2022 году. Все это время он находился в Бразилии. Зимой этого года экс-армеец подписал контракт с "Интернасьоналом", но успел сыграть за свой клуб всего 5 встреч.
Аршавин – о возможном переходе Фернандеса в "Зенит": я был удивлен. Марио всегда ассоциировался с ЦСКА
Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин поделился своими мыслями по поводу возможного перехода Марио Фернандеса в петербуржский коллектив.
Фото: РИА Новости