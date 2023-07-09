"Да, я остаюсь в "Зените" на следующий сезон", — сказал Барриос.
29-летний Барриос стал игроком "Зенита" в феврале 2019 года. Вместе с российским клубом колумбиец выиграл пять чемпионатов страны, два Суперкубка и один Кубок. Контракт между сторонами истекает летом 2026 года.
Ранее стало известно, что новый клуб ищет полузащитник "Зенита" Вендел. Он находится в Бразилии, где наслаждается отпуском, не собираясь возвращаться в состав российской команды.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Вильмар Барриос: я остаюсь в "Зените"
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос заявил, что предстоящий сезон проведёт в составе российского клуба.
Фото: ФК "Зенит"