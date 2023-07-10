Вторую часть прошлого сезона 28-летний футболист провёл на правах аренды за бельгийский "Остенде". За "Крылья Советов" Барач выступает с февраля 2022 года, клуб выкупил его у "Сочи". Контракт Барача с "Крыльями Советов" рассчитан до лета 2024 года.
"Крылья Советов" минувший сезон закончили на 12-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Тренирует команду Игорь Осинькин.
Источник: Metaratings.
Metaratings: Барач вернулся в расположение "Крыльев Советов"
Защитник "Крыльев Советов" Матео Барач получил российскую визу и вернулся в состав самарского клуба.
Фото: ФК "Крылья Советов"