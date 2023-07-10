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Журналист Ильёв: "Торпедо", выступающее в Первой лиге, потратило на трансферы около 160 миллионов рублей

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Московское "Торпедо", по итогам сезона вылетевшее в Первую лигу, потратило на трансферы в летнее окно около 160 миллионов рублей.
Фото: "Чемпионат"
По сведениям источника, это сумма ушла на приобретение вратаря Егора Бабурина ("Ростов"), защитников Сергея Бородина ("Краснодар"), Никиты Калугина ("Нефтехимик") и Александра Иванькова ("СКА-Хабаровск"), полузащитника Даниила Шамкина ("Зенит") и нападающего Ираклия Манелова ("Краснодар").

Отметим, что команду продолжит тренировать испанский специалист Жозеп Клотет.

Источник: телеграм-канал "ФНЛ с Ильёвым".


Торпедо ФНЛ
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