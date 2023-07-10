"Тренировки? Намного сложнее, интенсивные тренировки... Совершенно другие связки работают, по?другому мяч летит, песок, нога проваливается. Необычный вид спорта", — сказал Глушаков.
36-летний Глушаков в минувшем сезоне выступал в Российской Премьер-Лиге за "Химки" и "Пари НН". Его контракт с нижегородской командой истёк в конце сезона, футболист не решил его продлевать. Ранее Глушаков заявил, что ещё не завершил карьеру в большом футболе. Также Глушаков ранее играл за "Спартак" и "Локомотив".
Источник: "Матч ТВ".
Глушаков — о пляжном футболе: тренировки интенсивнее, намного сложнее
Российский футболист Денис Глушаков, который сыграет в пляжном футболе за команду "Строгино", назвал отличие между двумя разновидностями футбола.
Фото: РИА Новости