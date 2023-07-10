"Продвинулись ли переговоры с ПАОК? Пока идут переговоры. Выходили ли на Лунева российские клубы? Как минимум три клуба выходили на Андрея", — сказал Смирнов.
31-летний Лунёв находится в статусе свободного агента после истечения контракта с немецким "Байером", за который он в трёх матчах за два года пропустил четыре мяча. Ранее Лунёв выступал за "Зенит" и "Уфу".
Источник: "Спорт день за днём".
Агент Лунева: минимум три российских клуба выходили на Андрея
Антон Смирнов, представитель вратаря Андрея Лунёва, рассказал, что его клиентом интересовались минимум три российских клуба.
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