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Агент Лунева: минимум три российских клуба выходили на Андрея

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Антон Смирнов, представитель вратаря Андрея Лунёва, рассказал, что его клиентом интересовались минимум три российских клуба.
Фото: Getty Images
"Продвинулись ли переговоры с ПАОК? Пока идут переговоры. Выходили ли на Лунева российские клубы? Как минимум три клуба выходили на Андрея", — сказал Смирнов.

31-летний Лунёв находится в статусе свободного агента после истечения контракта с немецким "Байером", за который он в трёх матчах за два года пропустил четыре мяча. Ранее Лунёв выступал за "Зенит" и "Уфу".

Источник: "Спорт день за днём".


Российские трансферы Лунев
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