- Во время переговоров о продлении моего контракта президент "Зенита" (на самом деле это был генеральный директор Александр Медведев - прим. Rusfootball.info) спросил меня, согласен ли я получить российский паспорт. Он объяснил мне, что меня все любят здесь, что у меня много поклонников в России. Поэтому я сказал "да" из чувства благодарности. Потому что они очень хорошо приняли меня и мою семью, и я им за это благодарен, - передает слова Малкома Onze Mondial.
Весной 2023 года стало известно, что 26-летние бразильские атакующие полузащитники петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо оформили гражданство Российской Федерации и получили на руки паспорта граждан России. Малком выступает за сине-бело-голубых с августа 2019 года, когда перешел из "Барселоны" за трансферную компенсацию в размере 40 миллионов евро; в прошедшем сезоне на его счету 33 матча во всех турнирах, 26 забитых мячей и 9 результативных передач. Ранее стало известно, что футболист продлил контракт с "Зенитом" на улучшенных условиях сроком до лета 2027 года.
Малком: на вопрос о российском паспорте сказал "да" из чувства благодарности "Зениту"
Бразильский атакующий хавбек "Зенита" Малком рассказал, что побудило его оформить гражданство России.
Фото: ФК "Зенит"