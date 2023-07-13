Ранее сообщалось, что услуги 35-летнего футболиста были предложены "Спартаку". Сейчас Наингголан находится без команды после истечения своего контракта с клубом СПАЛ.
В новый сезон "Динамо" выведет чешский специалист Марцел Личка, ранее работавший в "Оренбурге".
Источник: "Советский спорт".
"Советский спорт": Раджу Наингголана предложили "Динамо"
Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан, известный по выступлениям за итальянские "Рому" и "Интер", был предложен агентами московскому "Динамо".
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