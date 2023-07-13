– Лучший российский нападающий в РПЛ – Артем Дзюба, тут без вопросов. Он вернулся и всем все доказал. Никто не ожидал от него такого возвращения. Посмотрим, как он проведет новый сезон. Свои 10 он точно забьет. Класс у него остался, — передает слова Мостового "РБ Спорт".
34-летний Артем Дзюба в феврале 2023 года стал футболистом московского "Локомотива". "Железнодорожники" подписали российского форварда на правах свободного агента – после того, как тот разорвал сотрудничество с турецким клубом "Адана Демирспор". Текущий контракт Дзюбы с красно-зелеными рассчитан до 30 июня 2024 года (с возможностью пролонгации еще на год). В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Артем принял участие в 11 матчах. Нападающий "Локомотива" сумел записать на свой счет 8 забитых мячей и 5 результативных передач.
Мостовой – о лучшем российском форварде: Дзюба, тут без вопросов
Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой ответил на вопрос о том, кто в настоящее время является лучшим нападающим России.
Фото: "СЭ"