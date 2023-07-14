- Александр - отличный игрок, это главное. Если вы про их стычку с Рошей, то этот вопрос закрыт. Они пожали руки, у них вопрос исчерпан, - приводит слова Мойзеса Sport24.
Напомним, в последнем столичном дерби "Спартак" - ЦСКА нападающий красно-белых Александр Соболев был удален с поля из-за конфликта с защитником армейцев Виллианом Рошей из-за демонстрации форвардом в адрес соперника непристойного жеста, при этом Роша также был удален за повторение жеста Соболева при попытке объяснить его действия рефери. Изначально Александр получил за это инцидент дисквалификацию на четыре матча, но позже отстранение сократили до трех игр.
В новом сезоне команды сойдутся в очном противостоянии в 11-м и 21-м туре РПЛ.
Мойзес: Соболев и Роша пожали руки, у них вопрос закрыт
Фото: Sport24