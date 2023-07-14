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Данни: надеюсь, что в матче за Суперкубок "Зенит" победит ЦСКА

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Бывший футболист петербургского "Зенита" Мигель Данни поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между сине-бело-голубыми и московским ЦСКА.
Фото: РИА Новости
– Надеюсь, что в матче за Суперкубок победит "Зенит"! Они сохранили состав, поэтому я верю, что "Зенит" обыграет ЦСКА и завоюет трофей», — цитирует Данни "Чемпионат".

Матч за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА состоится 15 июля 2023 года. Он пройдет на казанской "Ак Барс Арене". Стартовый свисток данного противостояния запланирован на 17:00 по столичному времени.

В сезоне 2022-2023 петербургский "Зенит" стал чемпионом России по футболу. Московский ЦСКА, в свою очередь, оказался победителем Кубка страны.


Зенит ЦСКА Суперкубок России Данни
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