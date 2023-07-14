Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торпедо
19:30
Динамо МхНе начат

Суперкубок России

Новости
Зенит
19:00
ЦСКАНе начат

Кубок Париматч Премьер

Нефтчи
14:00
ФенербахчеНе начат
П1 7X 5.5П2 1.4
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Владимир Федотов — о Суперкубке: в этом матче нет фаворитов, шансы с "Зенитом" 50 на 50

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Зенитом" за Суперкубок России.
Фото: Getty Images
"Думаю, здесь изначально нет фаворитов, 50 на 50. У всех есть свои нюансы, свои сложности, травмированные игроки", — сказал Федотов.

Матч между "Зенитом" и ЦСКА состоится сегодня, 15 июля. Начало встречи на "Ак Барс Арене" — 17:00 мск. Отметим, что "Зенит" выигрывал этот турнир три последних раза, всего у команды Сергея Семака семь подобных трофеев. У ЦСКА столько же Суперкубков России, они с "Зенитом" — самые титулованные команды в истории этого трофея.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Суперкубок России Федотов Зенит Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится