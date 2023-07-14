"Думаю, здесь изначально нет фаворитов, 50 на 50. У всех есть свои нюансы, свои сложности, травмированные игроки", — сказал Федотов.
Матч между "Зенитом" и ЦСКА состоится сегодня, 15 июля. Начало встречи на "Ак Барс Арене" — 17:00 мск. Отметим, что "Зенит" выигрывал этот турнир три последних раза, всего у команды Сергея Семака семь подобных трофеев. У ЦСКА столько же Суперкубков России, они с "Зенитом" — самые титулованные команды в истории этого трофея.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Владимир Федотов — о Суперкубке: в этом матче нет фаворитов, шансы с "Зенитом" 50 на 50
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Зенитом" за Суперкубок России.
Фото: Getty Images