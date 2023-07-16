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Малком: в России много команд лучше ЦСКА. Не могу сказать, что это наши главные конкуренты

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Вингер "Зенита" Малком не считает вице-чемпионов ЦСКА главным конкурентом в сезоне 2023/2024.
Фото: ФК "Зенит"
- Можно ли говорить, что ЦСКА главный конкурент "Зенита" в следующем сезоне? Мое личное мнение, что есть много команд, которые лучше ЦСКА в России, поэтому я не думаю, что ЦСКА наш главный конкурент. Армейцы много играют на вторых мячах. Смотрел их последние игры - выбивают мяч и стараются за него зацепиться, поэтому не могу сказать, что это наши главные конкуренты.

Напомним, вчера, 15 июля, благодаря победе в матче за Суперкубок России "Зенит" стал самым титулованным клубом России, обойдя по количеству завоеванных трофеев столичный ЦСКА. Основное время игры за Суперкубок-2023 завершилось вничью (0:0), в серии пенальти "Зенит" одолел ЦСКА со счетом 5:4. "Сине-бело-голубые" финишировали в минувшем сезоне на первой строчке, выиграв чемпионат России пятый сезон подряд. "Армейцы" завоевали серебряные медали РПЛ, завершив компанию на втором месте и отстав от петербуржцев на 12 очков.

Источник: "ТАСС"


Малком Зенит ЦСКА
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