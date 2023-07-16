- Можно ли говорить, что ЦСКА главный конкурент "Зенита" в следующем сезоне? Мое личное мнение, что есть много команд, которые лучше ЦСКА в России, поэтому я не думаю, что ЦСКА наш главный конкурент. Армейцы много играют на вторых мячах. Смотрел их последние игры - выбивают мяч и стараются за него зацепиться, поэтому не могу сказать, что это наши главные конкуренты.
Напомним, вчера, 15 июля, благодаря победе в матче за Суперкубок России "Зенит" стал самым титулованным клубом России, обойдя по количеству завоеванных трофеев столичный ЦСКА. Основное время игры за Суперкубок-2023 завершилось вничью (0:0), в серии пенальти "Зенит" одолел ЦСКА со счетом 5:4. "Сине-бело-голубые" финишировали в минувшем сезоне на первой строчке, выиграв чемпионат России пятый сезон подряд. "Армейцы" завоевали серебряные медали РПЛ, завершив компанию на втором месте и отстав от петербуржцев на 12 очков.
Источник: "ТАСС"
Малком: в России много команд лучше ЦСКА. Не могу сказать, что это наши главные конкуренты
Фото: ФК "Зенит"