"Хороший тренер. Он всем всё доказал после "Спартака", — сказал Брызгалов.
51-летний Эмери работал в московской команде с июля по ноябрь 2012 года. После ухода из "Спартака" специалист тренировал "Севилью", "ПСЖ", лондонский "Арсенал" и "Вильярреал". Сейчас специалист работает в "Астон Вилле". После ухода из московской команды Эмери выиграл 11 трофеев, включая четыре победы в Лиге Европы.
Сейчас Брызгалов выступает за "Факел".
Источник: "Матч ТВ".
Экс-игрок "Спартака" — про Эмери: хороший тренер, всем и всё доказал
Бывший защитник "Спартака" Сергей Брызгалов высказался о бывшем наставнике красно-белых Унаи Эмери.
Фото: ФК "Арсенал"