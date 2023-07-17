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Экс-игрок "Спартака" — про Эмери: хороший тренер, всем и всё доказал

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Бывший защитник "Спартака" Сергей Брызгалов высказался о бывшем наставнике красно-белых Унаи Эмери.
Фото: ФК "Арсенал"
"Хороший тренер. Он всем всё доказал после "Спартака", — сказал Брызгалов.

51-летний Эмери работал в московской команде с июля по ноябрь 2012 года. После ухода из "Спартака" специалист тренировал "Севилью", "ПСЖ", лондонский "Арсенал" и "Вильярреал". Сейчас специалист работает в "Астон Вилле". После ухода из московской команды Эмери выиграл 11 трофеев, включая четыре победы в Лиге Европы.

Сейчас Брызгалов выступает за "Факел".

Источник: "Матч ТВ".


Брызгалов Эмери Спартак
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