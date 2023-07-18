"Большие зарплаты у иностранцев? Чтобы держать уровень футбола, за счет иностранцев в том числе мы будем двигаться дальше", — сказал Газизов.
Напомним, за последнее время российские клубы совершили несколько трансферов из Европы. Ранее сообщалось, что в "Зенит" переходит защитник "Црвены Звезды" Страхиня Эракович, который также был интерес "Спартаку". Также в "Зенит" перешёл Марио Фернандес, а "Спартак" подписал Тео Бонгонда из "Кадиса".
Источник: "РБ Спорт".
Газизов: зачем российскому футболу иностранцы с большой зарплатой? Держать его уровень, двигаться дальше
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов объяснил необходимость иностранцев в российском футболе.
Фото: "Чемпионат"