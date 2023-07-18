Как сообщает источник, руководители "Динамо" достигли договоренности о трансфере полузащитника "Пачуки" Луиса Чавеса. Бело-голубые купят мексиканца за 6,5 миллионов евро. С Чавесом будет подписан контракт до июня 2027 года. В соглашение между сторонами также войдет пункт о сумме отступных за игрока, которая составит 7 миллионов евро.
27-летний Чавес имеет действующий контракт с "Пачукой" до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость мексиканца в 8 миллионов евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Динамо" заплатит "Пачуке" за трансфер полузащитника Чавеса 6,5 млн евро
Московское "Динамо" согласовало трансфер полузащитника мексиканской "Пачуки" Луиса Чавеса за 6,5 миллионов евро.
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