– С Венделом я не поддерживаю связь. Вопрос с ним решается на уровне руководства. Последний раз общался с Венделом после отпуска. Всем понятно, что он пока не вернулся, клуб дал разрешение игроку искать новую команду. Не знаю, как ситуация будет развиваться дальше, — передает слова Оливейры Sport24.
Ранее в прессе появилась информация о желании футболиста петербургского "Зенита" Вендела сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Сергей Семак, главный тренер сине-бело-голубых, во время межсезонья публично заявлял о том, что полузащитник сейчас находится в Бразилии и ищет себе новую команду. При этом на прошлой неделе южноамериканец должен был вернуться в расположение коллектива с берегов. Однако из-за проблем в семье он задержался в Рио-де-Жанейро.
25-летний бразилец Вендел имеет действующее соглашение с "Зенитом" из Санкт-Петербурга до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает актуальную стоимость хавбека в 24 миллиона евро.
Вильям Оливейра: вопрос с Венделом решается на уровне руководства "Зенита"
Член тренерского штаба петербургского "Зенита" Вильям Артур де Оливейра высказался о будущем бразильского полузащитника Вендела в стане сине-бело-голубых.
Фото: "Чемпионат"