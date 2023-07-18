– Главные претенденты? Думаю, это Малком и Дзюба. По весне Артем показал, что по-прежнему находится в отличной форме, он будет мотивирован. А Малком захочет превзойти результат прошлого сезона. Именно между Малкомом и Дзюбой развернется борьба за звание лучшего бомбардира нового сезона, — передает слова Булыкина "РБ Спорт".
26-летний Малком в настоящее время является футболистом петербургского "Зенита". Именно бразилец в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Нападающий сине-бело-голубых принял участие в 27 матчах и сумел записать на свой счет 23 забитых мяча.
34-летний Артем Дзюба выступает за московский "Локомотив". В сезоне 2022-2023 российский форвард принял участие лишь в 11 матчах чемпионата страны, так как вернулся в РПЛ в зимнее трансферное окно. При этом он сумел забить 8 голов.
Булыкин: Малком и Дзюба будут бороться за звание лучшего бомбардира нового сезона РПЛ
Экс-нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о том, кто станет лучшим бомбардиром нового сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"