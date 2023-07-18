– Медины нет. У него и Соболева есть небольшие повреждения, поэтому тренерский штаб решил их поберечь. Не могу сказать, что с Соболевым и Мединой что-то серьезное. Матч все-таки товарищеский, лучше не рисковать, – передает слова Зеленова Sport24.
В эти минуты на стадионе "Открытие Банк Арена" проходит товарищеский матч между московскими "Спартаком" и азербайджанским "Нефтчи". Перед стартовым свистком данной встречи стало известно о том, что нападающий Александр Соболев и полузащитник Хесус Медина не попали в заявку красно-белых.
Первый официальный матч в новом сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак проведет 23 июля. Красно-белые на своем поле сыграют против "Оренбурга".
Соболев и Медина не попали в заявку "Спартака" на матч с "Нефтчи" из-за повреждений
Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов объяснил, почему нападающий Александр Соболев и полузащитник Хесус Медина пропускают игру красно-белых с азербайджанским "Нефтчи".
Фото: "СЭ"