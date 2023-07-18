– Мы хотим, чтобы у нас были игроки, которые хотят играть за "Спартак". Эракович выбрал "Зенит"? Адьос. Сейчас мы рассматриваем другие варианты. Эраковича в "Спартаке", думаю, не будет, — передает слова Малышева "Матч ТВ".
Защитник Страхиня Эракович этим летом привлек интерес ряда российских клубов. Среди были московский "Спартак" и петербургский "Зенит". Еще вчера днем в издание Sport24 писало о том, что красно-белые договорились с "Црвеной Звездой" о трансфере серба. Однако вечером газета Maxbet Sport выпустила новость о срыве данного перехода. Источник уточнил, что именно "Зенит" перехватил у "Спартака" Эраковича и согласовал с ним контракт до лета 2027 года.
Гендиректор "Спартака": Эракович выбрал "Зенит"? Адьос. Мы рассматриваем другие варианты
Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев высказался о ситуации, связанной с защитником сербской "Црвены Звезды" Страхиней Эраковичем.
Фото: ФК "Спартак"