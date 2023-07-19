- Это молодой игрок, но играет уже 2-3 года в основном составе, выступал в Лиге Чемпионов. Думаю, что это очень хорошая сделка. Можно вспомнить Видича, который вышел на новый уровень, выступая в России. Также Иванович сделал хорошую карьеру после "Локомотива". Способен ли Эракович стать в РПЛ одним из лучших игроков? Да, 100%.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что московский "Спартак" договорился о трансфере сербского защитника "Црвены Звезды" Страхини Эраковича за 7 миллионов евро. Однако, как стало известно позже, петербургский "Зенит", у которого есть приоритетное право выкупа, также заинтересован в услугах футболиста и может перехватить его у "красно-белых", перебив предложение столичного клуба.
22-летний центральный защитник выступает за основную команду "Црвены Звезды" с лета 2020 года. В его активе 107 матчей за клуб из Белграда, в которых Эракович отличился тремя голевыми ассистами.
Источник: Metaratings.ru
Божович: Эракович способен стать одним из лучших игроков в РПЛ
Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович поделился мнением о защитнике "Црвены Звезды" Страхине Эраковиче.
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