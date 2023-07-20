"Уверен, если бы в команде были молодые футболисты, отвечающие уровню Премьер-Лиги, способные решать серьезные задачи, Сергей Семак поставил бы их в состав. А смотреть в паспорт, где указаны возраст и национальность игроков, — не самый лучший критерий", — сказал Куртеян.
Отметим, что сейчас в составе "Зенита" 11 легионеров, а также есть Марио Фернандес, получивший несколько лет назад российский паспорт. Клуб ранее критиковали за предоставление малой игровой практики российским футболистам. Однако "Зенит" продолжает следовать своему плану, что помогло команде завоевать пять чемпионств в последних пяти розыгрышах Российской Премьер-Лиги, а также выиграть четыре Суперкубка и один Кубок России.
Источник: "РБ Спорт".
Экс-игрок "Зенита" Куртеян: Семак ставил бы в состав молодых, если бы они отвечали уровню РПЛ. Не смотрите в паспорт
Бывший игрок "Зенита" и экс-тренер сборной Молдовы Александр Куртеян считает, что главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак ставил бы в состав молодых футболистов, если бы они отвечали требованиям.
Фото: ФК "Зенит"