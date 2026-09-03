ФИФА оплатит судебные расходы Инфантино в случае иска УЕФА

ФИФА готова взять на себя судебные расходы президента организации Джанни Инфантино в случае разбирательства с УЕФА.

Фото: Getty Images

Как пишет The Athletic, такая позиция связана с тем, что функционер действовал в качестве главы Международной федерации футбола и представлял её интересы. Конфликт обострился после заявления УЕФА от 27 августа об утрате доверия к Инфантино.



Европейская организация выступила за смену руководства мирового футбола и заявила о намерении поддержать альтернативного кандидата, если нынешний президент ФИФА вновь будет претендовать на должность. Позднее Sky News сообщил о планах УЕФА добиваться возбуждения уголовного дела против Инфантино в Швейцарии.



Одной из причин разногласий стал проект FIFA Forward Enterprise. ФИФА рассматривала продажу частным инвесторам около 20 процентов новой структуры за 4,2 миллиарда долларов с передачей ей части медийных и коммерческих прав, включая права на чемпионаты мира. После угрозы УЕФА бойкотировать турниры Инфантино объявил об отказе от этой инициативы.