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"Фратрия" отреагировала на волевую победу "Спартака" над "Родиной"

Объединение организованных болельщиков "Спартака" "Фратрия" отреагировало на победу красно-белых над "Родиной" в третьем туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
Встреча в Москве завершилась со счётом 3:1.

- "Спартак" победил "Родину" в Кубке России. Домашний волевой успех - 3:1. Голы на счету Романа Зобнина и Пабло Солари (2). Красно-белые набрали 7 очков и лидируют в своей группе, - говорится в соцсетях "Фратрии".

"Родина" открыла счёт благодаря голу Ивана Тимошенко с пенальти, после чего Зобнин восстановил равенство. Во втором тайме Солари оформил дубль и принёс "Спартаку" победу.

После трёх туров красно-белые с семью очками занимают первое место в группе А. "Родина" набрала три балла и располагается на четвёртой строчке.

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