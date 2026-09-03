"Фратрия" отреагировала на волевую победу "Спартака" над "Родиной"

Фото: ФК "Спартак"

- " Спартак " победил "Родину" в Кубке России. Домашний волевой успех - 3:1. Голы на счету Романа Зобнина и Пабло Солари (2). Красно-белые набрали 7 очков и лидируют в своей группе, - говорится в соцсетях "Фратрии".

Встреча в Москве завершилась со счётом 3:1."Родина" открыла счёт благодаря голу Ивана Тимошенко с пенальти, после чего Зобнин восстановил равенство. Во втором тайме Солари оформил дубль и принёс "Спартаку" победу.После трёх туров красно-белые с семью очками занимают первое место в группе А. "Родина" набрала три балла и располагается на четвёртой строчке.