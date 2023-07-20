"Малком, играя в "Зените", попал в сборную Бразилии. Поэтому, я сомневаюсь, что он заинтересован играть в Саудовской Аравии. Там уровень чемпионата слабый, и он может потерять возможность играть за свою сборную", — сказал Барбоза.
Ранее появилась информация, что 26-летнему футболисту сборной Бразилии предложили в саудовском клубе "Аль-Хиляль" контракт на три года с зарплатой в 18 миллионов евро за сезон. Сообщалось, что саудовский клуб уже ведёт переговоры с "Зенитом", так как очень заинтересован в подписании игрока.
Малком играет за "Зенит" четыре сезона, этот сезон станет для него пятым в составе российского клуба.
Источник: Metaratings.
Агент Барбоза: Малком, играя в "Зените", попал в сборную Бразилии. Сомневаюсь, что он заинтересован в "Аль-Хиляле"
Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный переход нападающего "Зенита" Малкома в саудовский клуб "Аль-Хиляль".
Фото: ФК "Зенит"