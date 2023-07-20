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Зайнутдинов – о переходе Медины из ЦСКА в "Спартак": разочарованы, что такие трансферы происходят

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Полузащитник московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов прокомментировал решение своего экс-одноклубника Хесуса Медины перейти в столичный "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
– Неожиданно, конечно. Мы разочарованы, что такие трансферы происходят. Потеряли неплохого игрока. Даже из-за Марио был не так удивлен, как из-за Медины в "Спартаке". Но осуждать тоже не хочется. Переход в "Спартак" из ЦСКА как-то можно объяснить? Я тоже не верил, что такое возможно, — передает слова Зайнутдинова Sports.ru.

10 июля 2023 года впервые за 29 лет состоялся трансфер из московского ЦСКА в столичный "Спартак". Так, Хесус Медина проследовал из стана "армейцев" в красно-белую дружину. Спартаковцы заключили контракт с полузащитником до 30 июня 2026 года. По сведениям СМИ, его заработная плата в новой команде составляет более 1,5 млн евро за сезон. По версии портала Transfermarkt, переход обошелся красно-белым в шесть млн евро.

Полузащитник Хесус Медина выступал за московский ЦСКА с января 2022 года. В составе красно-синих игрок сборной Парагвая выиграл Кубок России и завоевал серебряные медали чемпионата страны.


Российские трансферы Спартак ЦСКА Медина Зайнутдинов
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