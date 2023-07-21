- "Рубин" даже не должен думать о том, как бы сохранить прописку в РПЛ. Это клуб с традициями, амбициями, возможностями. Стабильным финансированием. У казанцев крепкий состав, опытный тренер Рашид Рахимов. Никак не могу причислить "Рубин" к претендентам на вылет.
По итогам прошедшего сезона казанский "Рубин" финишировал на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги и напрямую вышел в российскую Премьер-лигу. Напомним, казанский клуб вернулся в РПЛ спустя один год. Новый сезон начнется для "Рубина" 22 июля. Соперником казанского коллектива под руководством главного тренера Рашида Рахимова по первому туру станет столичный "Локомотив".
Источник: "СЭ"
Газзаев: никак не могу причислить "Рубин" к претендентам на вылет. Это клуб с традициями, амбициями и возможностями
Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал перспективы "Рубина" в предстоящем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"