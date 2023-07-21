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Ари: мечта у меня одна - должность президента "Спартака"

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Экс-форвард "Спартака" Ари признался, что мечтает стать президентом московского клуба.
Фото: РИА Новости
"Если честно, пока опыта не хватает. Однако мечта и выбор у меня один - должность президента в "Спартаке". Очень интересно будет себя попробовать в роли Федуна", - цитирует Ари Sport24.

Напомним, бразильский нападающий Ари выступал за московский "Спартак" с февраля 2010 по август 2013 года. В послужном списке форварда числится 110 матчей в красно-белой футболке, в которых он 29 забитыми мячами и 17 результативными передачами.

На данный момент 37-летний Ари является футболистом бразильского клуба "Атлетико Сеаренсе", контракт с которым заключен до конца 2025 года.


Ари Спартак
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