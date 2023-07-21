Личка – о поражении "Краснодару": счет — по праву. Все ждали, что сделает Смолов. Он хотел играть, а другие смотрели

— Счет — по праву. Сегодня делали большие ошибки, за которые команды уровня "Краснодара" наказывают. Футбол — игра ошибок, мы сделали их очень много. Теряли легкие мячи на ровном месте. В первые минуты мы лучше вошли в игру, могли забить после рикошета. Но после первого гола команда потеряла уверенность в себе. Этот момент показал, что соперник ментально сильнее. После пропущенных голов нужно продолжать играть в свою игру, а я почувствовал, что мы начали бояться. К сожалению, быстро случился второй гол. Это был нокаут для нас. Грустно, когда играешь первый матч с командой, еще и дома, но нам не удалось показать ту игру, которая была в Братском кубке. Почему после 60 минуты не было создано практически ни одного момента — уже при 1:3? Мои требования — игроки должны забегать за спину сопернику. Тогда ему тяжело бежать лицом к воротам. К сожалению, мы хотели получать мяч в ноги. И не было предложений за спину, в глубину. Это нам надо улучшать. В раздевалке я сказал: "Вы ждали, что сделает Федя Смолов". Он открывался, у него были хорошие моменты, потери, но он хотел играть, а другие на него смотрели. Думали, что Федя сделает и последний пас, и еще забьет. Смолов хорошо играл между линиями, но ему не хватало предложений за спину. Будем работать над этим. Скорость игры — это пас плюс движение за спину, а не уход в середину для получения мяча в ноги, — передает слова Лички "Матч ТВ".
Матч между московскими "Динамо" и "Краснодаром" состоялся 21 июля 2023 года на стадионе "ВТБ Арена". Поединок завершился поражением бело-голубых со счетом 1:3. Отметим, что единственный мяч в составе хозяев забил Федор Смолов – российский форвард бело-голубых отметился на 61 минуте, когда его команда уступала с разницей "-3".
Для Марцела Лички сегодняшний матч стал первым во главе московского "Динамо". Чешский специалист возглавил бело-голубых этим летом. С ним был подписан контракт по схеме "1+1+1".
Личка – о поражении "Краснодару": счет — по праву. Все ждали, что сделает Смолов. Он хотел играть, а другие смотрели
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал поражение бело-голубых в первом туре Российской Премьер-Лиги от "Краснодара" (1:3).
Фото: ФК "Динамо"