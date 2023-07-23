"Хотелось бы, чтобы все проходило быстрее, потому что футболисты застаиваются... После этого приходится заново входить в игру, сбивается темп игры", — сказал Чалов.
Отметим, что ЦСКА проиграл "Уралу" в матче первого тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:1. Для "Урала" это первая победа над ЦСКА в рамках чемпионатов России с 1995 года. Также это первая победа над ЦСКА для белорусского специалиста Виктора Гончаренко.
Источник: "Матч ТВ".
Чалов — о VAR: хотелось бы, чтобы все проходило быстрее, потому что футболисты застаиваются
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов хотел бы, чтобы решения после просмотра VAR принимались быстрее.
Фото: ПФК ЦСКА