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Спартак
2 - 2 2 2
Оренбург2 тайм
П1 3.5X 1.51П2 9.7
Сочи
20:00
БалтикаНе начат
П1 2.1X 3.65П2 3.75
Ростов
20:00
ФакелНе начат
П1 2.24X 3.25П2 3.8

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СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
ТюменьЗавершен
Енисей
0 - 1 0 1
ЛенинградецЗавершен
КАМАЗ
2 - 0 2 0
КубаньЗавершен
Волгарь
1 - 3 1 3
Акрон2 тайм
П1 36X 9П2 1.07
Сокол
2 - 1 2 1
Шинник2 тайм
П1 1.41X 3.8П2 10
Черноморец
0 - 0 0 0
Родина1 тайм
П1 3.75X 3.1П2 2.08
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Динамо Мх1 тайм
П1 3.45X 2.91П2 2.45
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В "Спартаке" рассказали, что Медина не сыграет с "Оренбургом" из-за микроповреждения

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Полузащитник "Спартака" Хесус Медина пропускает матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с "Оренбургом" из-за микроповреждения. Об этом рассказал глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.
Фото: ФК "Спартак"
"Медина продолжает восстановление после микроповреждения, поэтому не сыграет", — сказал Зеленов.

26-летний Медина стал игроком "Спартака" в начале июля, перейдя в команду из ЦСКА за шесть миллионов евро. Парагвайский футболист подписал контракт на три года и будет выступать за новую команду в футболке с номером 19. Также в летнее трансферное окно "Спартак" подписал нападающего Тео Бонгонда из испанского "Кадиса".

Матч "Спартак" — "Оренбург" состоится сегодня, 23 июля. Начало: 17:30 мск.

Источник: "Чемпионат".


Медина Спартак Оренбург
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