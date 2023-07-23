"Медина продолжает восстановление после микроповреждения, поэтому не сыграет", — сказал Зеленов.
26-летний Медина стал игроком "Спартака" в начале июля, перейдя в команду из ЦСКА за шесть миллионов евро. Парагвайский футболист подписал контракт на три года и будет выступать за новую команду в футболке с номером 19. Также в летнее трансферное окно "Спартак" подписал нападающего Тео Бонгонда из испанского "Кадиса".
Матч "Спартак" — "Оренбург" состоится сегодня, 23 июля. Начало: 17:30 мск.
Источник: "Чемпионат".
В "Спартаке" рассказали, что Медина не сыграет с "Оренбургом" из-за микроповреждения
Полузащитник "Спартака" Хесус Медина пропускает матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с "Оренбургом" из-за микроповреждения. Об этом рассказал глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.
Фото: ФК "Спартак"