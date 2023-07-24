"Я обязательно вернусь на матчи "Зенита", чтобы увидеть игры команды. Надеюсь, что когда-нибудь увижу своих детей, играющими в "Зените", - приводит слова Данни Metaratings.
Напомним, у бывшего полузащитника "Зенита" Данни два сына-близнеца Бернарду и Франсишку. Они начинали футбольную карьеру в академии "Зенита", а недавно подписали первые профессиональные контракты с португальским клубом "Маритиму".
Данни защищал цвета "Зенита" с 2008 по 2017 год. На его счету 68+73 по системе гол плюс пас в 256 матчах за клуб с берегов Невы.
Данни: надеюсь, что когда-нибудь увижу своих детей, играющими в "Зените"
Экс-полузащитник "Зенита" Мигель Данни признался, что хотел бы увидеть своих сыновей играющими за петербургский клуб.
Фото: ФК "Маритиму"