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Данни: надеюсь, что когда-нибудь увижу своих детей, играющими в "Зените"

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Экс-полузащитник "Зенита" Мигель Данни признался, что хотел бы увидеть своих сыновей играющими за петербургский клуб.
Фото: ФК "Маритиму"
"Я обязательно вернусь на матчи "Зенита", чтобы увидеть игры команды. Надеюсь, что когда-нибудь увижу своих детей, играющими в "Зените", - приводит слова Данни Metaratings.

Напомним, у бывшего полузащитника "Зенита" Данни два сына-близнеца Бернарду и Франсишку. Они начинали футбольную карьеру в академии "Зенита", а недавно подписали первые профессиональные контракты с португальским клубом "Маритиму".

Данни защищал цвета "Зенита" с 2008 по 2017 год. На его счету 68+73 по системе гол плюс пас в 256 матчах за клуб с берегов Невы.


Данни Зенит
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