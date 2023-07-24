Губерниев: любовь Малкома к деньгам оказалась сильнее. Ему надо сделать новый паспорт, где на обложке изображен доллар

Известный комментатор и шоумен Дмитрий Губерниев отреагировал на переход Малкома в "Аль-Хиляль", который стал рекордным трансфером "на выход" в Российской Премьер-Лиге.

Фото: "Матч ТВ"





Гендиректор "Зенита" Александр Медведев подтвердил, что российский и саудовский клубы достигли договоренности о трансфере атакующего полузащитника сине-бело-голубых Малкома в "Аль-Хиляль". Финалист клубного ЧМ-2023 выложит за дорогостоящего бразильца порядка 60 млн евро, что станет самой крупной трансферной сделкой в истории РПЛ. Весной Малком получил паспорт РФ, однако в июне дебютировал за сборную Бразилии.



По слухам, руководство сине-бело-голубых заинтересовано в том, чтобы заполучить 18-летнего Сергея Пиняева на замену лучшему бомбардиру РПЛ Малкому. Отмечается, что вундеркинд " – За " Зенит " я очень рад, клуб заработал кучу денег (60 млн евро). Что касается Малкома, он вроде как Россию сильно любил, паспорт даже получил. Оказалось, что любовь к деньгам у него сильнее. Теперь ему надо сделать новый паспорт, где на обложке будет изображен доллар, – приводит слова Губерниева "РИА Спорт" Гендиректор "Зенита" Александр Медведев подтвердил, что российский и саудовский клубы достигли договоренности о трансфере атакующего полузащитника сине-бело-голубых Малкома в "Аль-Хиляль". Финалист клубного ЧМ-2023 выложит за дорогостоящего бразильца порядка 60 млн евро, что станет самой крупной трансферной сделкой в истории РПЛ. Весной Малком получил паспорт РФ, однако в июне дебютировал за сборную Бразилии.По слухам, руководство сине-бело-голубых заинтересовано в том, чтобы заполучить 18-летнего Сергея Пиняева на замену лучшему бомбардиру РПЛ Малкому. Отмечается, что вундеркинд " Локомотива " - не единственный претендент на замену натурализованному уроженцу Сан-Паулу. Ходили слухи об интересе "Зенита" к футболисту "Бенфики" Давиду Нересу. Команда Сергея Семака стартовала в РПЛ с победы над "Пари НН" со счетом 2:0.