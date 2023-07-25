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Канчельскис: Малком ненадолго станет потерей для "Зенита". У клуба есть возможности, чтобы купить похоже игрока

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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис отреагировал на предстоящий уход нападающего "Зенита" Малкома в "Аль-Хиляль" за 60 миллионов евро.
Фото: ФК "Зенит"
"Да, Малком будет потерей для "Зенита", но это ненадолго. Петербуржцы имеют такие возможности, что могут приобрести на место бразильца похожего футболиста. Не думаю, что они будут скупать футболистов РПЛ", — сказал Канчельскис.

Отметим, что 26-летний Малком играл за российскую команду с 2019 года, когда был куплен из "Барселоны" за 40+5 миллионов евро. Его действующий контракт с "Зенитом" был рассчитан до лета 2027 года и был продлён сезон назад. Ранее Малком также играл за "Бордо" и "Коринтианс".

Сообщалось, что "Зенит" интересовался нападающим "Бенфики" Давидом Нересом.

Источник: Metaratings.


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