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Аршавин: Захарян со своим талантом обязан играть в Европе, но, возможно, пока ему рановато

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о будущем атакующего хавбека московского "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: "Чемпионат"
– Мне было побольше лет, когда я уезжал. Если говорить про перспективы, с его талантом он обязан играть в Европе. Но, может, пока ему рановато ехать, – передает слова Аршавина "Матч ТВ".

20-летний Захарян, который является воспитанником московского "Динамо", имеет действующее соглашение с бело-голубыми до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 15 миллионов евро. На днях в итальянских СМИ появилась информация о том, что атакующий хавбек сборной России близок к переходу в римский "Лацио" за 10 миллионов евро (и четыре миллиона евро в качестве потенциальных борусов).


Аршавин Захарян Динамо Российские трансферы Лацио
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