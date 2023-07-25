– Мне было побольше лет, когда я уезжал. Если говорить про перспективы, с его талантом он обязан играть в Европе. Но, может, пока ему рановато ехать, – передает слова Аршавина "Матч ТВ".
20-летний Захарян, который является воспитанником московского "Динамо", имеет действующее соглашение с бело-голубыми до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 15 миллионов евро. На днях в итальянских СМИ появилась информация о том, что атакующий хавбек сборной России близок к переходу в римский "Лацио" за 10 миллионов евро (и четыре миллиона евро в качестве потенциальных борусов).
Аршавин: Захарян со своим талантом обязан играть в Европе, но, возможно, пока ему рановато
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о будущем атакующего хавбека московского "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: "Чемпионат"