— Есть определенные моменты, которые не понравились, но ребята молодцы, что проявили характер. Они правильно отнеслись к игре. Их надо похвалить, что добились положительного результата. Когда ребята уже проигрались, инициатива к нам перешла, так что мы могли уже в концовке первого тайма второй гол забивать.
25 июля 2023 года московский "Локомотив" взял старт в новом розыгрыше Кубка России (2023-2024). В рамках первого тура группового этапа Пути РПЛ в данном турнире подопечные Михаила Галактионова на родной для себя "РЖД Арене" столкнулись с екатеринбургским "Уралом". По ходу встречи хозяева уступали со счетом 0:1, но им удалось совершить камбэк и добыть волевую виктория – 2:1. Во втором туре Кубка страны столичный клуб встретится с казанским "Рубином". Эта игра состоится 8 августа 2023 года.
Источник: "Матч ТВ"
Галактионов – о победе над "Уралом" в Кубке: есть моменты, которые не понравились, но ребята молодцы – проявили характер
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов поделился мыслями о выступлении "железнодорожников" в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России против екатеринбургского "Урала" (2:1).
Фото: "СЭ"