– Мы с 10-й минуты играли с ЦСКА в меньшинстве. Как тут можно удивляться разгромному поражению?! Кредит доверия к Ярошику по-прежнему остается. Все хорошо. У нас и 0:8 было уже! Видимо, у нас есть какой-то путь, который надо обязательно пройти, – цитирует Андреева "Чемпионат".
Кубковая игра между "Оренбургом" и ЦСКА состоялась в Оренбурге на стадионе "Газовик" и закончилась со счетом 6:0 (4:0) в пользу гостей. Уже на 12-й минуте отличился 19-летний "армеец" Ярослав Арбузов, исполнив "финт Зидана" - 0:1. Спустя всего 5 минут Бактиер Зайнутдинов удвоил счет - 0:2. На 22-й минуте Милан Гаич довел преимущество ЦСКА до разгромного - 0:3. В добавленное к первому тайму время лучший бомбардир "красно-синих" прошлого сезона Федор Чалов увеличил лидерство - 0:4.
Заметим, что "Оренбург" уже на 14-й минуте остался в меньшинстве после прямой красной карточки голкипера Алексея Кеняйкина за фол против Арбузова. Во втором тайме Михаил Сиваков с промежутком в 6 минут получил два "горчичника" и оставил южноуральскую команду вдевятером. Получив заметное численное преимущество, команда Владимира Федотова забила еще два гола. На 87-й минуте точным ударом отметился Матвей Кисляк, а через 2 минуты полузащитник ЦСКА Никита Ермаков установил итоговый счет - 0:6.
Спортдиректор "Оренбурга": у нас и 0:8 было уже! Видимо, у нас есть какой-то путь, который надо обязательно пройти
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев отреагировал на разгромное домашнее поражение от ЦСКА (0:6) в стартовом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
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