– Он стал лучше. Был вообще очень плох, но стал получше. "Локомотив" хочет выручить с его продажи минимум 5,5 млн? Это нереально сейчас продать в Европу за столько. Я в это не верю. "Вердер" предложил за него 2,5 млн? Я бы его за такие деньги отдала. Я не вижу в нем ничего особо выдающегося, чтобы сохранять его в клубе.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян может продолжить карьеру в "Вердере". Инсайдер Иван Карпов в своих социальных сетях заявил о том, что клуб из Германии сделал предложение "железнодорожникам" по переходу фулбэка в размере 2,5 млн евро. При этом российская команда запросила за своего футболиста минимум 5,5 млн евро.
24-летний Наир Тикнизян имеет действующее соглашение с московским "Локомотивом" до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника сборной Армении в 2,5 млн евро.
Источник: Legalbet
Смородская: отдала бы Тикнизяна "Вердеру" за 2,5 млн евро. В нем чего-то выдающегося, чтобы сохранять его в "Локомотиве"
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на слухи о том, что защитник "железнодорожников" Наир Тикнизян может перейти в немецкий "Вердер".
Фото: "Чемпионат"