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Карпин: как оцениваю игру трех игроков молодежки? Положительно

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что трое игроков защиты команды из пяти на матч с "Рубином" (1:0) в Кубке России были представителями молодёжной команды.
Фото: ФК "Ростов"
"Из пяти защитников трое были из дубля. Как оценить их игру? Положительно", — сказал Карпин.

Карпин намекнул, что "Ростову" через два дня на своём поле принимать "Зенит", который провёл свой кубковый матч на день раньше. В одной группе "Ростова" в Кубке России также выступают "Локомотив" и "Урал".

Источник: "Матч ТВ".


Карпин Ростов Рубин Кубок России
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