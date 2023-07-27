"Из пяти защитников трое были из дубля. Как оценить их игру? Положительно", — сказал Карпин.
Карпин намекнул, что "Ростову" через два дня на своём поле принимать "Зенит", который провёл свой кубковый матч на день раньше. В одной группе "Ростова" в Кубке России также выступают "Локомотив" и "Урал".
Источник: "Матч ТВ".
Карпин: как оцениваю игру трех игроков молодежки? Положительно
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что трое игроков защиты команды из пяти на матч с "Рубином" (1:0) в Кубке России были представителями молодёжной команды.
Фото: ФК "Ростов"