Как утверждает источник, клуб Лиги 1 хочет выручить от продажи 26-летнего бразильца не менее 5 млн евро. ЦСКА не собирается переплачивать французской команде и согласны выложить не более 3 млн евро за Боргеса, у которого остался всего год по контракту.
Сам защитник готов перейти в "армейский" клуб. В настоящее время "красно-синие" ведут переговоры по поводу вероятного трансфера. По сведениям источника, пока сложно предположить, придут ли стороны к компромиссу и состоится ли сделка. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Боргеса в 4 млн евро.
Накануне ЦСКА начал защиту Кубка России с разгромной выездной победы над "Оренбургом" со счетом 6:0. Четыре безответных гола команда Владимира Федотова забила уже в первом тайме.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": ЦСКА нацелился на левого защитника "Клермона" Боргеса
Московский ЦСКА ведет переговоры по трансферу защитника французского "Клермона" Нето Боргеса.
Фото: Globall Look Press