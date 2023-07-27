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"СЭ": ЦСКА летом пытался приобрести нападающего "Динамо" Тюкавина

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Московский ЦСКА намеревался купить форварда "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
Как утверждает источник, в июне "армейцы" рассматривали возможность приобретения нападающего "бело-голубых" Константина Тюкавина. ЦСКА и "Динамо" контактировали на предмет вероятного трансфера 21-летнего уроженца Котласа, однако в итоге не пришли к компромиссу. Отмечается, что сам Тюкавин был не против сменить клубную прописку.

Воспитанник "Динамо" провел в основной команде "бело-голубых" 93 игры, записав на свой счет 23 забитых мяча и 17 ассистов. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро. Действующее соглашение между сторонами рассчитано еще на сезон.

Источник: "СЭ"


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