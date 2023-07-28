— Согласен ли с удалением? Ну да, это чистая красная. До этого были моменты, но не хочу про это говорить. Фол был случайным? Да, я не видел Зиньковского. Просто пошла нога дальше и я случайно сходил.
Накануне "Краснодар" на своем поле сыграл с московским "Спартаком" в поединке первого тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. "Быки" потерпели поражение со счетом 1:2. В стартовом составе южан вышел полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян. Однако он не сумел отыграть все 90 минут. В концовке первого тайма (44 минута) Сперцян грубо сыграл против игрока красно-белых Антона Зиньковского. За этот фол Эдуард получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
Источник: Sport24
Сперцян – об удалении в игре со "Спартаком": согласен с красной карточкой, но фол был случайным
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян прокомментировал свое удаление в матче Кубка России против московского "Спартака" (1:2).
Фото: РИА Новости