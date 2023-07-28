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Защитник "Спартака" Хлусевич: в конце потеряли концентрацию и коммуникацию. Плохо, что пропустили, неприятный момент

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Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич после победы над "Краснодаром" (2:1) в выездном матче Кубка России оценил эпизод с удалением полузащитника хозяев Эдуарда Сперцяна и игру своей команды.
Фото: ФК "Спартак"
– Красная карточка Сперцяну по делу. Я посмотрел момент, там очень опасно было для Зины, сильно свернулся голеностоп. Что касается самой игры, то мы полностью контролировали ход матча. В конце, может, потеряли концентрацию и коммуникацию. Плохо, что пропустили, это неприятный момент, но главное, что выиграли. Будем работать, – цитирует Хлусевича Sport24.

В первом тайме хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян грубо сфолил на полузащитнике "Спартака" Антоне Зиньковском, за что получил от арбитра Алексея Сухого прямую красную карточку. Кубковая встреча завершилась победой команды Гильермо Абаскаля со счетом 2:1. Хозяевам удалось распечатать ворота "Спартака" только на 95-й минуте, но сравнять счет так и не удалось.


Спартак Краснодар Хлусевич Кубок России
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