Как сообщает источник, "Олимпиакос" подал жалобу в ФИФА на "Спартак" за неправомерные переговоры о переходе напрямую с защитником греческого клуба Олегом Рябчуком.
Напомним, ранее появлялась информация об интересе "красно-белых" к 25-летнему молдавскому левому защитнику.
Воспитанник "Порту" играет за "Олимпиакос" с января 2021 года. В 120 матчах за греческую команду игрок забил 3 мяча и отдал 10 результативных ассистов.
Источник: телеграм-канал "Первый спорт"
"Первый спорт": "Олимпиакос" подал жалобу в ФИФА на московский "Спартак"
"Олимпиакос" подал на московский "Спартак" жалобу в ФИФА. Греки недовльны тем, как российский клуб ведет переговоры с защитником Олегом Рябчуком.
Фото: Global Look Press