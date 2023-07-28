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"Первый спорт": "Олимпиакос" подал жалобу в ФИФА на московский "Спартак"

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"Олимпиакос" подал на московский "Спартак" жалобу в ФИФА. Греки недовльны тем, как российский клуб ведет переговоры с защитником Олегом Рябчуком.
Фото: Global Look Press
Как сообщает источник, "Олимпиакос" подал жалобу в ФИФА на "Спартак" за неправомерные переговоры о переходе напрямую с защитником греческого клуба Олегом Рябчуком.

Напомним, ранее появлялась информация об интересе "красно-белых" к 25-летнему молдавскому левому защитнику.

Воспитанник "Порту" играет за "Олимпиакос" с января 2021 года. В 120 матчах за греческую команду игрок забил 3 мяча и отдал 10 результативных ассистов.

Источник: телеграм-канал "Первый спорт"


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