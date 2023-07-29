Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
3 - 3 3 3
ДинамоЗавершен
Урал
0 - 0 0 0
Нижний НовгородЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
Зенит2 тайм
П1 17X 5.1П2 1.26

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сокол
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Игонин — о Венделе: не вижу паники со стороны "Зенита". Не будет гореть желанием играть — будет сидеть на скамейке

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин высказался о хавбеке команды Венделе.
Фото: Getty Images
"Я не вижу во всей ситуации какой-то большой паники со стороны "Зенита". Если он не будет гореть желанием играть, то он будет сидеть на скамейке", — сказал Игонин.

25-летний Вендел тренируется в составе "Зенита", но занимается поиском команды вместе со своим агентом. Контракт Вендела с российской командой рассчитан до лета 2027 года. Сообщалось, что бразилец входит в сферу интересов "Фламенго", который готов заплатить за его переход около 13-15 миллионов евро.

Источник: "Спорт день за днём".


Игонин Вендел Зенит Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится