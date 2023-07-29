"Я не вижу во всей ситуации какой-то большой паники со стороны "Зенита". Если он не будет гореть желанием играть, то он будет сидеть на скамейке", — сказал Игонин.
25-летний Вендел тренируется в составе "Зенита", но занимается поиском команды вместе со своим агентом. Контракт Вендела с российской командой рассчитан до лета 2027 года. Сообщалось, что бразилец входит в сферу интересов "Фламенго", который готов заплатить за его переход около 13-15 миллионов евро.
Источник: "Спорт день за днём".
Игонин — о Венделе: не вижу паники со стороны "Зенита". Не будет гореть желанием играть — будет сидеть на скамейке
Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин высказался о хавбеке команды Венделе.
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