– Останется ли Вендел в "Зените"? На сегодняшний день Вендел в "Зените", у него контракт с клубом. Пока трансферное окно не закрылось, все может быть, – цитирует Семака ТАСС.
Во второй половине июля Вендел, пропустивший подготовку к сезону, вернулся в расположение "Зенита". В минувшем сезоне РПЛ 25-летний бразилец принял участие в 25 матчах РПЛ, записав на свой счет 8 голов и 3 ассиста. Вендел поддерживает форму, тренируясь с "сине-бело-голубыми", но не участвует в официальных играх. Семак рассказал, что латиноамериканский легионер выразил желание сменить клубную прописку. "Зенит" ведет переговоры с "Фламенго" по поводу возможного трансфера Вендела, но пока стороны не могут прийти к компромиссу по финансовым условиям.
Семак: сегодня Вендел в "Зените", у него контракт с клубом. Пока трансферное окно не закрылось, все может быть
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не исключил, что полузащитник "сине-бело-голубых" Вендел останется в команде.
Фото: ФК "Зенит"