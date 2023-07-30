Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рубин
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
П1 2.11X 3.3П2 3.75
Факел
17:30
ЛокомотивНе начат
П1 2.85X 3.4П2 2.6
Краснодар
20:00
СочиНе начат
П1 1.81X 4П2 4.6
Ахмат
20:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шинник
16:00
ВолгарьНе начат
П1 2.6X 3.25П2 2.8
Торпедо
16:00
ЧерноморецНе начат
П1 1.87X 3.55П2 4.3
Тюмень
17:00
ЕнисейНе начат
П1 2.6X 3.2П2 2.8
Нефтехимик
18:00
ХимкиНе начат
П1 2.65X 3.3П2 2.7
Ленинградец
18:00
РодинаНе начат
П1 3.1X 3.3П2 2.37
Динамо Мх
19:00
КубаньНе начат
П1 1.85X 3.55П2 4.4
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Семак: сегодня Вендел в "Зените", у него контракт с клубом. Пока трансферное окно не закрылось, все может быть

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не исключил, что полузащитник "сине-бело-голубых" Вендел останется в команде.
Фото: ФК "Зенит"
– Останется ли Вендел в "Зените"? На сегодняшний день Вендел в "Зените", у него контракт с клубом. Пока трансферное окно не закрылось, все может быть, – цитирует Семака ТАСС.

Во второй половине июля Вендел, пропустивший подготовку к сезону, вернулся в расположение "Зенита". В минувшем сезоне РПЛ 25-летний бразилец принял участие в 25 матчах РПЛ, записав на свой счет 8 голов и 3 ассиста. Вендел поддерживает форму, тренируясь с "сине-бело-голубыми", но не участвует в официальных играх. Семак рассказал, что латиноамериканский легионер выразил желание сменить клубную прописку. "Зенит" ведет переговоры с "Фламенго" по поводу возможного трансфера Вендела, но пока стороны не могут прийти к компромиссу по финансовым условиям.


Зенит Ростов Семак Вендел
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится