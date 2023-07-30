– Пока трудно сложить однозначное впечатление о старте сезона. Команды еще вкатываются, поэтому до оптимальных кондиций далеко. Но сейчас в РПЛ нет явного лидера, каким раньше был "Зенит". На самом деле на старте понравился "Спартак".
На протяжении последних пяти лет подряд лучшей командой России становился петербургский "Зенит". В минувшем сезоне сине-бело-голубые, в очередной раз завоевав чемпионство, получили вторую золотую звезду на свою эмблему. Вторую строчку в таблице занял московский ЦСКА. Третьим финишировал столичный "Спартак".
На старте нового сезона Российской Премьер-Лиги футболисты петербургского "Зенита" успели принять участие в двух матчах. В первом туре сине-бело-голубые обыграли "Пари Нижний Новгород" (2:0), а во втором туре поделили очки с "Ростовом" (1:1).
Источник: "Чемпионат"
Габулов: сейчас в РПЛ нет явного лидера, каким раньше был "Зенит"
Бывший вратарь московского "Динамо" Владимир Габулов оценил старт нового сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости